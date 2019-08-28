СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-28T09:48:10+03:00

Парень в Хабаровском крае хотел выпить, но в магазин пошел за деньгами Фото: Олег ЗОЛОТО

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Предпринимательница из Советско-Гаванского района оказалась жертвой ночных воров. Злоумышленники забрались в один из ее магазинов и вынесли оттуда сотовый телефон и 13 тысяч рублей денег. Женщина обратилась за помощью в полицию, вскоре подозреваемый был найден.

- Им оказался 19-летний местный житель. Парень сознался, что ему нужны были деньги на выпивку. Взять их фигурант решил именно в магазине, незаконно проникнув в помещение. На момент задержания он успел потратить часть денег как раз таки на спиртные напитки, остальное вернули потерпевшей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Пока идет расследование, фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU