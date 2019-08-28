Мэру Биробиджана указали на опасную школу в городе

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-28T09:59:08+03:00

В здании учреждения есть повреждения на стенах и на крыше, которые необходимо срочно устранить

Изменить размер текста: A A

В школе №9 в Биробиджане нашли серьезные недочеты, которые создавали угрозу жизни и здоровью учеников. Так, в здании 1938 года постройки давно не делали ремонт. Как результат, на стенах, потолках, в коридорах и в учебных кабинетах есть много трещин и сколов штукатурки, повреждена кровля.

- Внимание на проблему обратили после обращения жителя областного центра. После проверки в суд поступило заявление с требованием о понуждении школы и мэрии города дать оценку технического состояния здания школы с целью рассмотрения вопроса о проведении капитального ремонта. В итоге суд удовлетворил иск, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Здание обследовали и выяснили, что несущая стена здания школы находится в аварийном состоянии. Это обстоятельство расценили, как нарушение требований безопасности и возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей.

Итог - мэру областного центра выдали предостережение о недопустимости нарушения законодательства, а также предупредили об ответственности, если до начала учебного года ситуация не будет исправлена.

ИСТОЧНИК KP.RU