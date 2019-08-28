В Хабаровском крае проверили, как оказывают помощь онкобольным

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-28T10:22:20+03:00

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В Хабаровском крае провели мониторинг оказания медицинской и социальной помощи онкобольным в 2019 году. Итоги этой работы озвучили во время круглого стола «Межведомственное взаимодействие в вопросах оказания медицинской и социальной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями». На встрече присутствовали представители общественности и краевой власти.

- Мониторинг провели с целью выявить существующие проблемы найти пути их решения. По итогу обсуждения подготовили предложения в адрес Общественной Палаты края и заинтересованных краевых ведомств. Суть их сводится к подготовке совместной инициативы создания реабилитационного центра для онкобольных, а также межведомственного центра по оказанию юридической, информационной и социальной поддержки инвалидам и онкобольным, - рассказали в Общественной палате края.

Из предложений было озвучено следующее - внести изменения в приказ Минздрава России в части формирования НМЦ контрактов на закупку лекарственных препаратов, а также внести изменения в приказ Минсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624 в части упорядочения выдачи листков нетрудоспособности и направлений на медико-социальную экспертизу.

Кроме того Борису Косякову, главному врачу КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» поступили предложения по установке новых душевых кабинок в хирургическом отделении, а также разработки нового программного комплекса по взаимодействию с медицинскими учреждениями края в части записи пациентов на приём.

ИСТОЧНИК KP.RU