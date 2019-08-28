Дровосеки и лесовики методично поедали экспортный лес в Хабаровском крае
В Хабаровском крае провели проверку в лесозаготовительном предприятии, расположенном в селе Лидога Нанайского района. Здесь заготавливают и хранят древесину, а также реализуют ее. Выяснилось, что место это оказалось не совсем безопасным для лесной продукции.
- В организации не обеспечили регулярную очистку мест складирования и переработки лесоматериалов. Когда пришли проверяющие, на территории уже скопилось большое количество остатков коры, щепы и обрезков древесины. В такой обстановке вполне могли жить и размножаться вредители, которые могут стать причиной перезаражения экспортных лесоматериалов, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
На исследования взяли пробы мусора, оказалось, что там уже «прописались» хвойный дровосек и пихтовый лесовик – вредители, которые способны прогрызть личиночные ходы и тем самым снизить технические качества дерева. ПО данному инциденту идет административное разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU