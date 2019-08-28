2019-08-28T11:07:08+03:00
Общество

Дровосеки и лесовики методично поедали экспортный лес в Хабаровском крае

Опасных вредителей нашли на лесозаготовительном предприятии в селе Лидога
Александр ШТААЛЬ
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Дровосеки и лесовики методично поедали экспортный лес в Хабаровском краеДровосеки и лесовики методично поедали экспортный лес в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае провели проверку в лесозаготовительном предприятии, расположенном в селе Лидога Нанайского района. Здесь заготавливают и хранят древесину, а также реализуют ее. Выяснилось, что место это оказалось не совсем безопасным для лесной продукции.

- В организации не обеспечили регулярную очистку мест складирования и переработки лесоматериалов. Когда пришли проверяющие, на территории уже скопилось большое количество остатков коры, щепы и обрезков древесины. В такой обстановке вполне могли жить и размножаться вредители, которые могут стать причиной перезаражения экспортных лесоматериалов, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

На исследования взяли пробы мусора, оказалось, что там уже «прописались» хвойный дровосек и пихтовый лесовик – вредители, которые способны прогрызть личиночные ходы и тем самым снизить технические качества дерева. ПО данному инциденту идет административное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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