2019-08-28T11:33:16+03:00
Общество

Упертый и пьяный водитель без прав снова выбрался на дорогу в Биробиджане

Его машина виляла из стороны в сторону, одна из фар была выбита
Александр ШТААЛЬ
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Упертый и пьяный водитель без прав снова выбрался на дорогу в БиробиджанеУпертый и пьяный водитель без прав снова выбрался на дорогу в БиробиджанеФото: Олег ЗОЛОТО
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Пьяный водитель решил устроить экстрим поездку по Биробиджану. Его машина Nissan Primera виляла из стороны в сторону, периодически съезжая с проезжей части. Задняя фара была выбита. Подозрительна ситуация попала в поле зрения правоохранителей.

- Происшествие случилось в ночь с 26 на 27 августа. Машину решил остановить и проверить. Как оказалось, у 34-летнего мужчины не было ни водительских прав, ни документов на транспорт. От него исходил резкий запах алкоголя, речь была невнятной, он постоянно запинался, - прокомментировали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

Позже на место происшествия подоспел и наряд дорожно-патрульной службы. Проходить освидетельствование на наличие алкогольного опьянения гражданин отказался. К слову, ранее его уже лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. В настоящее время решается по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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