2019-08-28T13:16:29+03:00
Спорт

В Хабаровске стартовал чемпионат и Кубок России по велоспорту

За медали приехали побороться больше 100 спортсменок из 15 регионов страны
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартовал чемпионат и Кубок России по велоспорту ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ Хабаровске стартовал чемпионат и Кубок России по велоспорту ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровске стартовал Чемпионат и Кубок России по велосипедному спорту среди женщин и юниоров. Состязание будет длиться с 28 августа по 10 сентября. В гонку за медали включились больше 100 спортсменок из 15 регионов России.

Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта, участницам предстоит преодолеть 25 километров. В пятницу, 30 августа, разыграют медали в командной гонке. К слову, в составе сборной Хабаровского края выступают многократные победители и призеры всероссийских соревнований. Среди них Регина Жапарова, Александра Съедина, Елизавета Иневаткина и Анастасия Понетайкина.

Маршрут велогонщиц будет пролегать по дорогам Хабаровского района, в парковой зоне стадиона имени Ленина. На время пробега установят ограничения для движения транспортных средств.

Отметим также, что 28 и 30 августа, 5 сентября ограничение на проезд автотранспорта будет действовать на федеральной трассе «Восток». Речь идет об участке «Князе-Волконское - Сита». Также 7 сентября гонка пройдет по Воронежскому шоссе в районе сел Воронежское-1, Нагорное, Мичуринское и поселка Виноградовка. Дальше спортсменки переместятся в район поселка Галкино - 8 и 9 сентября, а 31 августа и 10 сентября в парковую зону стадиона имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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