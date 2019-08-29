2019-08-29T01:00:08+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 29 августа 2019 года: до +21, дождь

Осадки будут на большей части региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 29 августа 2019 года: до +21, дождьПогода в Хабаровске на 29 августа 2019 года: до +21, дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Циклоны, фронтальные разделы диктуют погоду в регионе. Так что сохраняется метеообстановка состоящая из густой облачности, дождей, прохлады. В таких условиях очень сильно радуешься, выглянувшему солнцу, но такое сегодня будет нечасто.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.

В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 636 см. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 см за счет местного стока, к 1-3 сентября 640-650 см. Температура воды 19 градусов.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+!4. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +17+19. Уровень Амура у Города Юности 686 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 173 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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