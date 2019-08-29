2019-08-29T01:30:32+03:00
Общество

В Хабаровске все детские сады начнут работать 12 часов в сутки

Новые правила вступят в силу с 1 сентября
Ольга КИВА
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В Хабаровске все детские сады начнут работать 12 часов в суткиВ Хабаровске все детские сады начнут работать 12 часов в суткиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске все детские сады начнут работать по новому графику, а именно 12 часов в сутки. Новое правило вступит в силу 1 сентября. График работы дошкольных учреждений будет с 7:30 до 19:30.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, работу по переводу детских садов на единый график работы вели последние 10 лет. К слову, перевели на него последние 10 учреждений. На такой шаг пошли в связи с большим количеством обращений от родителей, которые часто не успевают вовремя забрать своих малышей из детских садов.

Напомним, в преддверии нового учебного года в Хабаровске прошла педагогическая конференция. Во время этого мероприятия педагог, директора школ, лицеев и заведующие детскими садами подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на предстоящий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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