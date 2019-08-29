2019-08-29T02:27:21+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 29 августа 2019: река поднялась до 641 сантиметра

На участке Хабаровск – Комсомольск-на Амуре уровни воды в пределах опасных отметок
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 29 августа 2019: река поднялась до 641 сантиметраУровень Амура в Хабаровске 29 августа 2019: река поднялась до 641 сантиметраФото: Правительство Хабаровского края
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Уровень воды в Хабаровске на шесть часов утра 29 августа составил 641 сантиметр. На сегодняшний день отмечают вода на уровне опасного явления на участке Хабаровск – Комсомольск-на Амуре, в пределах неблагоприятного явления в районе сел Нижнетамбовское и Мариинское.

Как отметили в ФГБУ «Дальневостчоное УГМС», паводок на Нижнем Амуре будет проходить без потери стока. Это объясняют переувлажнением территории, повышенной водности рек и озер в Нанайском и Амурском районах, с дополнительным подъемом на 1,0-3,0 метров до опасных отметок и выше на 0,5-1,7 метров.

Отметим также, что неблагоприятные явления сейчас наблюдают на реке Уссури в пределах Хабаровского края. В ближайшие двое суток на реке Уссури снижение уровня продолжится. Из-за сильных дождей на реке Тунгуска в Хабаровском районе у села Архангеловка наблюдается подъем на семь сантиметров за счет местного стока. Есть вероятность, что будет подниматься вода в реке Кур у села Новокуровка к 30 августа-1 сентября до отметки 720-760 см, на реке Тунгуска у села Архангеловка - к 30-31 августа 1070-1090 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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