Полмиллиона рублей стали причиной ареста алиментщика в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:48 2019-08-29T02:49:53+03:00

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Житель Комсомольского района упорно не хотел платить алименты, чем нажил себе массу проблем. Его долг перед собственным ребенком составляет больше полумиллиона рублей. Об этом ему регулярно напоминают судебные приставы. Однако предупреждения не действовали на нерадивого отца, тогда правоохранители решили действовать более радикально.

- Так как срок неуплаты превысил два месяца, в отношении мужчины составили административный протокол за уклонение от уплаты денег на содержание несовершеннолетнего ребенка. Потом этот документ рассматривали в мировом суде, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге служители Фемиды решили, что мужчина виновен в совершении административного проступка. В качестве наказания ему определили административный арест на 10 суток. Кажется, этого времени должно быть достаточно, чтобы горе-папа все обдумал и взялся наконец за ум.

ИСТОЧНИК KP.RU