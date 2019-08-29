Уровень Амура в Комсомольске 29 августа 2019: ситуация становится опасной

СЕГОДНЯ 03:10 2019-08-29T03:10:10+03:00

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В Комсомольске уровень воды в Амуре составил 696 сантиметров. Такие данные предоставили в управлении ГОЧС администрации города по состоянию на утро 29 августа. По прогнозам гидрологов, вода продолжит расти, ожидается подъем на 10 сантиметров в сутки. Напомним, неблагоприятным явление стало, когда Амур превысил отметку в 450 сантиметров, опасным на уровне 650 сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось об ухудшении гидрологической обстановки, что непосредственно коснется жителей микрорайона Менделеева в Комсомольске-на-Амуре. По уточненным прогнозам, вода в реке у берегов города Юности может достигнуть 760-820 сантиметров. Прохождение гребня паводка ожидается в период с 4 по 9 сентября. В связи с этим жителей частного сектора убедительно просят начать сбор урожая, поднять на вторые этажи или чердаки ценное имущество. Если есть возможность, пожалуйста, переберитесь на время в другие места, позаботьтесь о домашних животных и крупном рогатом скоте. Сделать это необходимо безотлагательно

Отметим, что в краевой столице уровень Амура на шесть часов утра 29 августа составил 641 сантиметр. Гидрологи отмечают, что вода на уровне опасного явления сейчас на участке Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, в пределах неблагоприятного явления в районе сел Нижнетамбовское и Мариинское.

ИСТОЧНИК KP.RU