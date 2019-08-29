Проект «Под солнцем» московского режиссера впервые увидели в колониях Хабаровского края

СЕГОДНЯ 03:38 2019-08-29T05:33:35+03:00

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В Хабаровский край впервые приехал Василий Яцкин, московский режиссер-документалист, автор кинолектория «Под солнцем». Цель столичного гостя – прочитать авторские лекции для жителей региона. Среди его слушателей сотрудники правоохранительных органов, учителя, студенты и школьники, а также осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях.

- В Хабаровском крае Василий Яцкин уже посетил две исправительные колонии и планирует посетить еще несколько. Со слов самого автора проекта, основная задача кинолектория - помочь обществу осознать свое духовное и национальное единство, а также разобраться в таком современном явлении, как информационная война, и найти пути противодействия ей, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

В своих выступлениях режиссер рассказывает, как современные фильмы, музыкальные клипы и даже мультфильмы могут влиять на навязывание обществу пагубных стереотипов поведения. Как результат - человек, впитавший уроки информационной войны, рано или поздно начинает проявлять ненависть к национальным истокам и духовным корням, а порой и к совершению преступлений. Выступая перед осужденными, Василий Яцкин говорил о значении покаяния, которое способно исправить жизнь даже самого серьезного грешника. Свои слова он подтверждал показом фильмов, созданных на реальных событиях.

ИСТОЧНИК KP.RU