2019-08-29T05:33:35+03:00
Общество

Проект «Под солнцем» московского режиссера впервые увидели в колониях Хабаровского края

Василий Яцкин рассказал «грешникам о покаянии, которое помогает изменить жизнь»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Проект «Под солнцем» и московского режиссера впервые увидели в колониях Хабаровского краяПроект «Под солнцем» и московского режиссера впервые увидели в колониях Хабаровского краяФото: УФСИН по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровский край впервые приехал Василий Яцкин, московский режиссер-документалист, автор кинолектория «Под солнцем». Цель столичного гостя – прочитать авторские лекции для жителей региона. Среди его слушателей сотрудники правоохранительных органов, учителя, студенты и школьники, а также осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях.

- В Хабаровском крае Василий Яцкин уже посетил две исправительные колонии и планирует посетить еще несколько. Со слов самого автора проекта, основная задача кинолектория - помочь обществу осознать свое духовное и национальное единство, а также разобраться в таком современном явлении, как информационная война, и найти пути противодействия ей, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

В своих выступлениях режиссер рассказывает, как современные фильмы, музыкальные клипы и даже мультфильмы могут влиять на навязывание обществу пагубных стереотипов поведения. Как результат - человек, впитавший уроки информационной войны, рано или поздно начинает проявлять ненависть к национальным истокам и духовным корням, а порой и к совершению преступлений. Выступая перед осужденными, Василий Яцкин говорил о значении покаяния, которое способно исправить жизнь даже самого серьезного грешника. Свои слова он подтверждал показом фильмов, созданных на реальных событиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчан просят помочь в поисках напавшего на пенсионера мужчину
Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток
На переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может поубавиться паромов
Военные круглосуточно заготавливают грунт для дамбы в Комсомольске
Главный полицейский Еврейской автономии 29 августа будет доступен на «прямой линии»
Хабаровский завод сбрасывал стоки в Амур без ведома госструктур
Путешествие ножей в посылках притормозили на таможне в Биробиджане
Хабаровчанин убил отца, решая квартирный вопрос
Из квартиры пенсионера в Комсомольске исчезло огнестрельное богатство
Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили в 130 миллионов рублей
В Еврейской автономии размыло часть федеральной трассы
Уровень Амура в Комсомольске 29 августа 2019: ситуация становится опасной
Полмиллиона рублей стали причиной ареста алиментщика в Хабаровском крае
Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои
Уровень Амура в Хабаровске 29 августа 2019: река поднялась до 641 сантиметра
В Хабаровске все детские сады начнут работать 12 часов в сутки
Погода в Хабаровске на 29 августа 2019 года: до +21, дождь