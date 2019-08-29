СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-29T05:30:29+03:00

Ущерб аграриев-подтопленцев в Хабаровском крае оценили в 130 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае сформировали пакет документов на выплаты аграриям, пострадавшим от наводнения. Данные об убытках направили в министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где будет решаться вопрос о выплатах компенсаций. К слову, ущерб, причиненный водной стихией, эксперты оценивают в 130 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, спецкомиссии работали в Бикинском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровском районах. Пострадавшим от паводка помогали заполнить нужные документы. Также специалисты поспособствовали фиксации масштаба ущерба.

Аграриям после процедуры согласования возместят прямые затраты, которые они понесли при выращивании сельхозкультур. Речь идет о покупке семян, топлива и ГСМ, оплате труда, повреждении сельскохозяйственной инфраструктуры, гибели сельскохозяйственных животных и прочем.

ИСТОЧНИК KP.RU