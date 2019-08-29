Из квартиры пенсионера в Комсомольске исчезло огнестрельное богатство

СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-29T05:28:55+03:00

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Пенсионер из Комсомольска держал в квартире две винтовки, но однажды он лишился своего огнестрельного богатства из-за собственной неосмотрительности. Накануне исчезновения пострадавший привел в дом нового приятеля, с которым познакомился на улице.

- Мужчины решили продолжить общение и, прикупив алкоголь, пошли к заявителю в квартиру. Там, естественно, началось застолье, во время которого пенсионер уснул. Утром мужчина увидел, что в его квартире не хватает двух винтовок, на которые у него были и лицензия на приобретение, и специальное разрешение на использование и хранение оружия. Ущерб потерпевший оценил в 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже подозреваемый в краже нашелся - безработный 41-летний местный житель. Фигурант рассказал, что собирался продать похищенное оружие, а деньги потратить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Пока идет разбирательство, подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU