2019-08-29T05:44:08+03:00
Происшествия

Хабаровчанин убил отца, решая квартирный вопрос

По версии следствия, родитель был против продажи жилья, что не устраивало его отпрыска
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин убил отца, решая квартирный вопросХабаровчанин убил отца, решая квартирный вопросФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске перед судом предстанет горожанин, которого обвиняют в убийстве своего отца. Происшествие случилось в июле 2018 года, когда родитель и его отпрыск вместе выпивали. Ничего не предвещало беды, если бы не коварный квартирный вопрос. Тогда же от сына поступило предложение продать жилье и поделить деньги, отец отказался, за что и получил 25 ударов ножом.

- Пострадавшего успели доставить в больницу, где 2 сентября 2018 года он скончался. К слову, ранее фигуранта, обвиняемого в убийстве собственного отца, к уголовной ответственности не привлекали. Известно, что он злоупотреблял спиртными напитками, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день следователи собрали достаточно доказательств против сына погибшего. Уголовное дело уже находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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