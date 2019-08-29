2019-08-29T06:09:13+03:00
Общество

Путешествие ножей в посылках притормозили на таможне в Биробиджане

Холодное оружие запрещено пересылать международными отправлениями, но онлайн-покупателей это не останавливает
Александр ШТААЛЬ
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Путешествие ножей в посылках притормозили на таможне в БиробиджанеПутешествие ножей в посылках притормозили на таможне в БиробиджанеФото: Иван ВИСЛОВ
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На Биробиджанской таможне пресекли попытки незаконной пересылки по почте охотничьих ножей. Дело в том, что они относятся к холодному оружию, которое запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях. Это же требование относится к любым видам оружия, их частей и патронов к ним, а также изделий, конструктивно сходных с гражданским и служебным оружием.

- В этом году таможенники впервые возбудили три административных дела. Все они по фактам заказов в зарубежных интернет-магазинах и доставки почтой в Биробиджан ножей для личных нужд. Найденное оружие отправили на экспертизу, а результаты исследования подтвердили, что это охотничьи ножи, которые относятся к гражданскому холодному клинковому оружию, - рассказал Денис Партоменко, начальник Биробиджанского таможенного поста Биробиджанской таможни.

Отметим, что доставку почтой служебного и гражданского оружия проводят на основании установленного порядка ввоза и вывоза. Физическим лицам для ввоза оружия в Россию в качестве товаров для личного пользования необходим разрешительный документ. Его оформляют в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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