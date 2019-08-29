Хабаровский завод сбрасывал стоки в Амур без ведома госструктур

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-29T08:06:38+03:00

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Один из заводов в Хабаровске попал в поле зрения правоохранителей. На предприятии взяли за практику сбрасывать стоки в Амурскую проку реки Амур. При этом никто из ответственных за это безобразие сотрудников и не подумал оформить специальное разрешение на право пользования водным объектом.

- Данную ситуацию расценили как нарушение водного законодательства, так как на заводе действия должны были согласовать с Амурским территориальным управлением Росрыболовства. Призвать нарушителей к ответу смогли через суд, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Служители Фемиды удовлетворили иск прокурора и возложили на ответчика обязанность оформить право на пользование водным объектом и согласовать в Амурском территориальном управлении Росрыболовства. Выполнить это требование на предприятии должны в течение одного года с момента вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU