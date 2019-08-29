Главный полицейский Еврейской автономии 29 августа будет доступен на «прямой линии»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-29T08:05:46+03:00

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В Еврейской автономии пройдет очередная «прямая линия» с участием главного полицейского области Александра Геннадьевича Добровольского. Желающие смогут задать ему самые важные вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области, такие «беседы» с населением устраивают ежемесячно. Практика оказалась довольно полезной. Каждый получает возможность лично обратиться к начальнику УМВД России по ЕАО и задать ему свой вопрос, а потом из первых, как говорится, уст получить достоверную информацию. Также есть возможность укрепить обратную связь с обществом.

«Прямая линия» пройдет сегодня, 29 августа, с 17:00 до 18:00. Чтобы получить консультацию, желающим предлагают позвонить по телефону (426 22) 9-26-30 и лично задать вопрос главному полицейскому автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU