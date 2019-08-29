2019-08-29T08:04:39+03:00
Происшествия

Военные круглосуточно заготавливают грунт для дамбы в Комсомольске

Неутешительные прогнозы гидрологов не оставляют выбора защитникам города
Ольга КИВА
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Военные круглосуточно заготавливают грунт для дамбы в КомсомольскеВоенные круглосуточно заготавливают грунт для дамбы в КомсомольскеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Гидрологическая обстановка в Комсомольске-на-Амуре остается напряженной. По последним данным экспертов, ситуация будет только ухудшаться. Защитить город Юности от «большой воды» пытаются силами волонтеров, спасателей, военных и других неравнодушных людей. На сегодняшний день экскаваторная группа сводного отряда Восточного военного округа перешла на круглосуточный режим работы по заготовке грунта для дамбы.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, специалисты работают на базе специально созданного карьера. Операторы экскаватора производят забор грунта и грузят его в самосвалы Минобороны России и сторонних организаций, занимающихся возведением защитных сооружений.

За сутки отгрузили и доставили порядка одной тысячи кубометров грунта. Всего за время работ на военной спецтехнике завезли больше 6,2 тысячи кубических метров грунта, увеличив тем самым протяженность дамбы на 200 метров. Также бойцы заготовили около девяти тысяч мешков с песком за сутки, с начала работ военные железнодорожники подготовили их около 35 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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