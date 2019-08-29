2019-08-29T08:03:22+03:00
Общество

На переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может поубавиться паромов

Причиной возможной приостановки работы одного из двух паромов может стать недостаток поступающего и перевозимого груза на Сахалин
Ольга КИВА
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На переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может поубавиться паромовНа переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может поубавиться паромовФото: Правительство Хабаровского края
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На переправе «Ванино-Холмск» в сентябре может стать на один паром меньше. Об этом министерству транспорта и дорожного хозяйства края сообщили в компании «Сахалинское морское пароходство». Как следствие сократится количество пассажирских мест.

Сегодня на этом маршруте курсируют два судна - «Сахалин-8» и «Сахалин-9», которые перевозят по 86 пассажиров каждый. Приостановить работу одного из паромов решили из-за недостатка поступающего и перевозимого груза железнодорожными вагонами на Сахалин. Жителей и гостей края, которые планируют поездку на остров, убедительно просят принять во внимание вышеизложенную информацию при планировании поездок. Более подробные данные пассажиры смогут получить у специалистов по телефонам (42137) 7-40-88 и 7-17-85.

Напомним, на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре строят два парома ледового класса. Они предназначены для работы на переправе «Ванино-Холмск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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