СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-29T08:36:03+03:00

Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток ФОТО: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нормативный акт вступил в силу 28 августа, то есть с момента подписания.

Согласно поправкам в указ Президента России от 28 июля 2000 года №1043 «О размещении полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и сотрудников их аппаратов» замели позицию «Дальневосточный – Хабаровск, улица Шеронова, 22» на «Дальневосточный – Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, 10 литер Н».

Отметим, что переезд полпредства совал по времени с введением режима ЧС в регионе. Мощные ливни, которые обрушились на регион несколько дней назад, затопили улицы в населенных пунктах, размыли дороги и заставили водохранилища открыть шлюзы. Подробнее в публикации «КП-Владивосток».

ИСТОЧНИК KP.RU