2019-08-29T10:06:14+03:00
Происшествия

Хабаровчан просят помочь в поисках напавшего на пенсионера мужчину

Неизвестный выхватил у пожилого человека сумку, в которой лежали деньги
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчан просят помочь в поисках напавшего на пенсионера мужчинуХабаровчан просят помочь в поисках напавшего на пенсионера мужчинуФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Жителей Хабаровска просят помочь в поисках мужчины, напавшего на пенсионера. По версии следствия, злоумышленник следил за потерпевшим, зашел вслед за пожилым человеком во двор, затем в подъезд. Потом неизвестный дождался, когда заявитель подойдет к двери квартиры, подбежал сзади и вырвал тканевую сумку, в которой лежали деньги.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, уголовное дело по статье «Грабеж» уже возбудили и расследуют. Найти злоумышленника пока не удалось. К розыску уже подключили патрульные экипажи, участковых уполномоченных, сотрудников оперативных служб городской полиции. Горожан убедительно просят не оставаться в стороне. Если вы знаете мужчину, изображенного на фото, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам: (4212) 59-50-90 или 02.

Приметы разыскиваемого - на вид 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные. Нападавший был одет в куртку темного цвета с капюшоном, кофту серо-белого цвета, джинсы синего цвета и туфли черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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