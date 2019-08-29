СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-29T09:35:29+03:00

Муниципал в Хабаровском крае утаил 12 миллионов рублей на взносах за работников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такая сумма накопилась в период с января 2015 года по декабрь 2016 года

Изменить размер текста: A A

Муниципальное предприятие в Советско-Гаванском районе взяли на карандаш в прокуратуре. Причина тому сокрытие денег и имущества, с которыми руководству все же придется расстаться из-за процедуры принудительного взыскания задолженности в 12 миллионов рублей. Такую сумму в организации накопили, когда систематически не перечисляли взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование работников.

- Оплаты не производили в период с января 2015 года по декабрь 2016 года. При этом у должностных лиц предприятия была реальная возможность погасить задолженность, но деньги использовали для переводов на другие цели, что повлекло нарушение прав и законных интересов работников, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На данный момент материалы прокурорской проверки находятся у следователей, которые не стали медлить и приняли решение возбудить уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU