2019-08-29T12:02:52+03:00
Общество

Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работу

Угроза подтопления миновала
Ольга КИВА
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Пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работуПункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае возобновил работуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Бикинском районе возобновил работу пункт пропуска «Покровка». Ранее его закрывали из-за угрозы подтопления, на сегодняшний день работе пункта «большая вода» не угрожает. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Закрытие этого объекта было вынужденной мерой, так как гидрологи прогнозировали возможный подъем уровня воды в реке Уссури. К счастью, пессимистичные ожидания не оправдались, на этой неделе уровень реки начал спадать, поэтому перевозки решили возобновить.

Отметим, что пункт пропуска «Покровка-Жаохэ» работает в штатном режиме, то есть шесть дней в неделю с 10 до 19 часов. Выходной - воскресенье. Пока остается закрытым, начиная со 2 августа, пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономии. Также с 10 августа остановили движение речных теплоходов международным сообщением «Хабаровск-Фуюань». Рейсы возобновятся, когда вода в Амуре опустится ниже уровня 520 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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