В Биробиджане начали оценивать ущерб пострадавших от паводка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-29T11:08:15+03:00

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В Биробиджане 29 августа начала работу комиссия по оценке ущерба пострадавших от паводка. В мэрии уже приняли около одной тысячи заявлений от горожан, которые и будут отрабатывать члены комиссии.

- Специалисты будут сначала звонить и договариваться о встрече, поэтому все время находиться дома и ждать не нужно. По итогу рассмотрения единовременную выплату получат горожане, зарегистрированные и постоянно проживающие в доме, оказавшемся в зоне подтопления. К слову, в этом случае деньги получит каждый член семьи. Также выплата полагается горожанам, условия жизнедеятельности которых были ограничены, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, чтобы получить финансовую помощь, пострадавшим нужно написать заявление и подготовить пакет документов. Подробный список опубликован на сайте мэрии. Пожалуйста, обратите внимание, что выплату оформляют, если предоставлены все требуемые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU