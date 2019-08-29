2019-08-29T12:01:06+03:00
Общество

В Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и науки

Об этом упомянули делегаты Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на встрече с Сергеем Луговским
Александр ШТААЛЬ
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В Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и наукиВ Корее нацелились развивать отношения с Хабаровским краем в области экономики и наукиФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Спикер краевого парламента Сергей Луговской принял делегацию Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Стороны высказали свои позиции относительно активизации межрегионального обмена и сотрудничества между Кореей и Хабаровским краем. В частности, речь шла об увеличении торгового оборота, реализации проектов в области транспорта и логистики, укреплении гуманитарного сотрудничества.

В свою очередь делегаты из Кореи обозначили наиболее интересные для них перспективы работы. Так, они нацелились работать в части расширения связей между государствами в области экономики и науки. Также глава делегации Министерства иностранных дел КНДР рассказал о масштабной подготовке к празднованию 75-летнего юбилея со дня окончания Второй мировой войны, которое пройдет в республике.

Как отметили в пресс-службе Законодательной думы края, обсуждали проблемы, связанные с высоким уровнем Амура, негативными последствиями паводка. Делегатам рассказали об огромных потерях, которые несут фермеры и дачники из-за наводнения, а также о поисках возможностей компенсировать гражданам эти убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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