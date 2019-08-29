2019-08-29T11:59:57+03:00
Общество

В Хабаровске закрыли для прогулок часть центральной набережной

Запрет действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом
Ольга КИВА
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В Хабаровске закрыли для прогулок часть центральной набережнойВ Хабаровске закрыли для прогулок часть центральной набережнойФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровске для прогулок закрыли нижнюю часть центральной набережной. Ограничение действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. Запрет вступил в силу сегодня утром, завтра на огороженном участке начнутся работы по защите сооружения от подтопления.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, такое решение приняли в краевой комиссии по ЧС после достижения рекой уровня 640 сантиметров. Сейчас уровень воды 644 сантиметра. Все ограждения нижней зоны собираются обшить пленкой, чтобы спасти сооружение в случае перехлестов волны. Также есть вероятность, что придется строить дамбу из мешков с песком, аналогично той, что устанавливают сейчас в районе яхт-клуба.

Отметим, что в верхней части набережной, как и прежде, можно прогуливаться. К слову, на участке набережной стадиона имени В.И. Ленина, который тянется от утеса до яхт-клуба, на прошлой неделе установили водоналивную дамбу. Она рассчитана на уровень воды в 750 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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