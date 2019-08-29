В Хабаровске закрыли для прогулок часть центральной набережной
В Хабаровске для прогулок закрыли нижнюю часть центральной набережной. Ограничение действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утесом. Запрет вступил в силу сегодня утром, завтра на огороженном участке начнутся работы по защите сооружения от подтопления.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, такое решение приняли в краевой комиссии по ЧС после достижения рекой уровня 640 сантиметров. Сейчас уровень воды 644 сантиметра. Все ограждения нижней зоны собираются обшить пленкой, чтобы спасти сооружение в случае перехлестов волны. Также есть вероятность, что придется строить дамбу из мешков с песком, аналогично той, что устанавливают сейчас в районе яхт-клуба.
Отметим, что в верхней части набережной, как и прежде, можно прогуливаться. К слову, на участке набережной стадиона имени В.И. Ленина, который тянется от утеса до яхт-клуба, на прошлой неделе установили водоналивную дамбу. Она рассчитана на уровень воды в 750 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU