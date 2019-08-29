2019-08-29T12:38:30+03:00
Общество

Аквапарк, не имеющий аналогов в России, построят в Хабаровске

Новый объект закрытого типа появится рядом с торгово-развлекательным центром «Brosko Mall» на улице Пионерской
Ольга КИВА
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Аквапарк, не имеющий аналогов в России, построят в ХабаровскеАквапарк, не имеющий аналогов в России, построят в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске собираются построить аквапарк закрытого типа. Его будут строить рядом с торгово-развлекательным центром «Brosko Mall» на улице Пионерской. Первый шаг в этом направлении уже сделан – в основание будущего объекта в торжественной обстановке заложили памятную капсулу.

- На сегодняшний день рабочие уже прокладывают инженерные коммуникации, а через месяц начнут забивать сваи для фундамента. Застройщик обещает сдать водно-развлекательный центр в эксплуатацию через два года, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что аквапарк закрытого типа, который собираются построить в Хабаровске, будет единственным в России. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, площадь зеркала воды составит две тысячи 150 квадратных метров. К слову, площадь самого большого аквапарка на сегодняшний день, находящегося в Новосибирске, равна 40 тысячам «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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