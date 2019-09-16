Погода в Хабаровске на 16 сентября 2019 года: до +18, утром дождь, днем без осадков
В Биробиджане утром возможен дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +9+11. Днем +15+17.
В Хабаровске утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью +10+12. Днем +16+18.
В Бикине утром возможен дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.
В Советской Гавани и Ванино без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.
В Комсомольске-на-Амуре утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.
В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
В Охотске вечером дождь. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.
ИСТОЧНИК KP.RU