СЕГОДНЯ 00:56 2019-09-16T00:56:48+03:00

Погода в Хабаровске на 16 сентября 2019 года: до +18, утром дождь, днем без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Аналогичная погода ожидается в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане утром возможен дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +9+11. Днем +15+17.

В Хабаровске утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью +10+12. Днем +16+18.

В Бикине утром возможен дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре утром дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

В Охотске вечером дождь. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU