СЕГОДНЯ 01:01 2019-09-17T01:01:11+03:00

Погода в Хабаровске на 17 сентября 2019 года: до +18, без осадков Фото: Алексей ФОКИН

В регионе фиксируют первые отрицательные температуры

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +1+3. Днем +18+20.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +5+7. Днем +16+18.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +18+20.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18.

В Чегдомыне вечером небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +16+18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+15.

В Охотске дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU