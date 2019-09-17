«Умная» остановка в Хабаровске простояла всего неделю до нападения вандалов

СЕГОДНЯ 01:33 2019-09-17T01:33:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске «умная» остановка простояла всего неделю. Обидно, но факт. Неизвестные варварски разгромили шкафчики с оборудование и похитили два монитора, GSM-модуль и жесткий диск.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ущерб от действий злоумышленников оценили в сумму больше 150 тысяч рублей. Видеокамеры павильона, к сожалению, не успели подключить к пункту полиции, поэтому заснять момент преступления не удалось. В полицию уже направили заявление.

Напомним, новшество установили у сквера «Первостроителей» в поселке имени Горького. Это была первая из пяти так называемых «умных» остановок в краевом центре. Ожидалось, что в павильоне горожане смогли бы согреться в холодное время года, оперативно получить информацию о движении автобусов, зарядить мобильные и электронные устройства и подключаться к интернету через Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU