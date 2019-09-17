2019-09-17T02:12:52+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 17 сентября 2019 года, 549 сантиметров

Существенных изменений гидрообстановки в ближайшие два дня не ожидается
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 17 сентября 2019 года, 549 сантиметровУровень Амура у Хабаровска сегодня, 17 сентября 2019 года, 549 сантиметровФото: Борис КОКУРИН
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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 17 сентября, составил 549 сантиметров. Данные представлены ФГБУ «Дальневосточное УГМС» по состоянию на шесть часов утра. По прогнозам гидрологов, существенных изменений в гидрообстановки в ближайшие два дня не ожидается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на сегодняшний день проходят высокие паводки категории в пределах отметок опасного и неблагоприятного явлений на реках Амур, Уссури, Кур и Тунгуска. Затоплены поймы рек Амур от села Ленинское до устья, а также рек Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь.

По последним данным, на реке Амур гребень паводка проходит у села Богородское в Ульчском районе на уровне отметки в 588 сантиметров. Также у села Архангеловка на реке Тунгуска проходит гребень паводка. Здесь в ближайшие двое суток изменений в гидрообстановке не ожидается. К слову, на реке Амур на участке от села Елабуга Хабаровского района до поселка Циммермановка Ульчского района в течение двух суток ожидается спад на 5-10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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