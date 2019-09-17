Речные перевозки «Хабаровск-Фуюань» возобновили с 17 сентября

СЕГОДНЯ 02:45 2019-09-17T02:45:14+03:00

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Речные перевозки по маршруту «Хабаровск-Фуюань» возобновили с 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Известно, что китайская сторона готова принимать пассажиров, потому что привокзальную площадь в Фуюане очистили от воды.

- Отметим, что в рейсы отправятся девять теплоходов - пять «Лунтанов» и четыре «Полесья». Жителям Хабаровска напоминают, что пункт пропуска начнет работать в 8:00. Навигация продлится до конца октября, - сообщили в АО «Хабаровскводтранс».

Ранее сообщалось, что речное сообщение поставили на «стоп» 10 августа из соображений безопасности пассажиров. Вода на тот момент превысила 520 сантиметров. К слову, в сложившихся тогда обстоятельствах из Фуюаня вернулись домой 27 российских туристов, а на родину в Китай вернулись 126 граждан. Речные сообщения тогда приостановили но стабилизации гидрологической обстановки в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU