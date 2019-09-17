2019-09-17T03:51:58+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 17 сентября, опустился до 802 сантиметров

По прогнозам гидрологов, вода в реке спадет еще на девять сантиметров за сутки
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 17 сентября, опустился до 802 сантиметровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 17 сентября, опустился до 802 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня утром, 17 сентября, составил 802 сантиметра. В ближайшие сутки ожидается спад еще на девять сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у краевой столицы сегодня, 17 сентября, составил 549 сантиметров. В гидрообстановке у Хабаровска в ближайшие два дня особых изменений не ожидается. Также отметим, что высокие паводки категории проходят в пределах отметок опасного и неблагоприятного явлений на реках Амур, Уссури, Кур и Тунгуска. Затоплены поймы рек Амур от села Ленинское до устья, а также рек Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома и Амгунь.

Напомним, что с 17 сентября в краевой столице возобновляют речные перевозки по маршруту «Хабаровск-Фуюань». Известно, что китайская сторона готова принимать пассажиров, потому что привокзальную площадь в Фуюане очистили от воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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