В Комсомольске скорректировали автобусные маршруты № 11, 12, 25 и 31

СЕГОДНЯ 04:54 2019-09-17T04:54:32+03:00

Это необходимая мера в связи со снижением уровня грунтовых вод на 66 квартале

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В Комсомольске-на-Амуре гидрологическая ситуация остается напряженной. В связи с этим в городе решили скорректировать работу автобусных четырех маршрутов. Речь идет о рейсах № 11, 12, 25 и 31. К слову, такой шаг - это вынужденная мера, связанная со снижением уровня грунтовых вод на 66 квартале. Поправки к графику движения общественного транспорта начали действовать сегодня, 17 сентября.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, автобусы теперь будут курсировать по схеме улица Аллея Труда - проспект Интернациональный - бульвар Юности - улица Гагарина. Разворачиваться автобусы будут на пересечении улицы Гагарина и улицы Дзержинского.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Принятые меры позволят обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU