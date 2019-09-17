Биробиджанке пришлось выбирать между квартирой и оплатой кредита

СЕГОДНЯ 05:54 2019-09-17T05:54:58+03:00

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Жительница Биробиджана упорно не хотела платить по кредиту. Такая беспечность могла дорого обойтись, ведь женщина в итоге оказалась перед серьезным выбором – погасить долг или лишиться жилплощади. Она крепко подумала и приняла правильное решение.

- К слову, кредит неплательщица взяла именно на покупку новой квартиры. Правда, она совсем забыла, что нужно вносить ежемесячные платежи. Должницу предупреждали о том, что нужно заплатить, а после проверили ее имущественное положение и выяснили, что горожанка – владелица двух квартир, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Одну жилплощадь в итоге арестовали, а женщине дали 10 суток на решение финансового вопроса. Однако расстаться с ней должница не пожелала и быстро нашла деньги для оплаты кредита. Больше у приставов претензий к горожанке нет.

ИСТОЧНИК KP.RU