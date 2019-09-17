2019-09-17T05:54:58+03:00
Общество

Биробиджанке пришлось выбирать между квартирой и оплатой кредита

Женщина погасила долг перед банком, когда ее жилплощадь арестовали
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Биробиджанке пришлось выбирать между квартирой и оплатой кредитаБиробиджанке пришлось выбирать между квартирой и оплатой кредитаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Жительница Биробиджана упорно не хотела платить по кредиту. Такая беспечность могла дорого обойтись, ведь женщина в итоге оказалась перед серьезным выбором – погасить долг или лишиться жилплощади. Она крепко подумала и приняла правильное решение.

- К слову, кредит неплательщица взяла именно на покупку новой квартиры. Правда, она совсем забыла, что нужно вносить ежемесячные платежи. Должницу предупреждали о том, что нужно заплатить, а после проверили ее имущественное положение и выяснили, что горожанка – владелица двух квартир, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Одну жилплощадь в итоге арестовали, а женщине дали 10 суток на решение финансового вопроса. Однако расстаться с ней должница не пожелала и быстро нашла деньги для оплаты кредита. Больше у приставов претензий к горожанке нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комсомольчанка взяла «серебро» на чемпионате России по прыжкам на батуте
В Биробиджане ребенок травмировался на батуте, перевернувшемся от ветра
В Комсомольске скорректировали автобусные маршруты № 11, 12, 25 и 31
Смерть по дороге домой: парня в Хабаровском крае осудят за убийство приятеля
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 17 сентября, опустился до 802 сантиметров
Смертью пешехода закончилась авария в Хабаровске
Речные перевозки «Хабаровск-Фуюань» возобновили с 17 сентября
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 17 сентября 2019 года, 549 сантиметров
«Умная» остановка в Хабаровске простояла всего неделю до нападения вандалов
Погода в Хабаровске на 17 сентября 2019 года: до +18, без осадков
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в центре Хабаровска
Во всех районах Хабаровского края появятся площадки ГТО
Глава Хабаровского края обсудил с настоятелем Читинского дацана религиозные течения