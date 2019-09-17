2019-09-17T07:17:33+03:00
Спорт

Комсомольчанка взяла «серебро» на чемпионате России по прыжкам на батуте

Состязания проходят в хабаровском спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена»
Ольга КИВА
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Комсомольчанка взяла «серебро» на чемпионате России по прыжкам на батутеКомсомольчанка взяла «серебро» на чемпионате России по прыжкам на батутеФото: Правительство Хабаровского края
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Комсомольчанка отметилась на чемпионате России по прыжкам на батуте. Виктория Ходевцева завоевала серебряную медаль. К слову, соревнования проходят в «Платинум Арене». За победу борются спортсмены из 19 регионов страны. От Хабаровского края также выступают Алина Кузнецова и Александр Шубин.

Как рассказала сама Виктория, победить ей помогла поддержка мамы, которая находилась в зрительном зале. Она настроена решительно и хочет поразить судей еще и в индивидуальных прыжках.

Отметим также, что медали среди мужчин распределились следующим образом. «Золото» у спортсменов из Краснодарского края Алексея Дорогина и Романа Неудачина, «серебро» у Дмитрия Гантанова и Данила Ежова из Оренбурга, а «бронза» у Михаила Сеитова и Егора Глушенко из Ростовской области.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, впереди квалификация в прыжках на двойном мини-трампе, индивидуальных прыжках на батуте и акробатической дорожке. Финалы пройдут в среду, 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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