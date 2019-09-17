2019-09-17T07:18:29+03:00
Общество

Полицейский в Хабаровске спас девочку, увязшую в болоте

Ребенок провалился в грязь по колено, плакал и звал на помощь
Ольга КИВА
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Полицейский в Хабаровске спас девочку, увязшую в болотеПолицейский в Хабаровске спас девочку, увязшую в болотеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Полицейский в Хабаровске спас девочку, которая угодила в болото на окраине города. Ребенок по колено провалился в грязь недалеко от многоэтажки, не мог сам выбраться, плакал и звал на помощь. Очевидцы происходящего позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

- Подмога прибыла через несколько минут. Старший сержант полиции Максим Исаков слышал мольбы о помощи, но самого ребенка скрывали густые травяные заросли. Сотрудник правоохранительных органов нашел девочку и вытащил ее из болота, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом девочку доставили в полицию, переодели ее в сухую одежду. Приехавшая время спустя мать, рассказала, что отпустила дочку с подругой на праздник, а на обратном пути девочка заблудилась.

История закончилась благополучно. Старшего сержанта полиции Максима Исакова представили к поощрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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