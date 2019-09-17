Жуткая авария на улице Пионерской в Хабаровске чуть не унесла человеческую жизнь

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-17T09:37:01+03:00

Жуткая авария в Хабаровске чуть не унесла человеческую жизнь Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Водитель Volkswagen Jetta не уступил дорогу и в результате врезался в Toyota Prius

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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 сентября, на улице Пионерской случилось жуткое дорожное происшествие. Машина Volkswagen Jetta врезалась в автомобиль Toyota Prius. По предварительной информации, водитель первой иномарки не выполнил требования знака «Уступить дорогу», а второй автомобиль двигался по улице Пионерской со стороны улицы Запарина в сторону переулка Трубного на красный свет. После столкновения машину Toyota Prius отбросило на дорожное ограждение.

Как сообщил информированный источник, в результате аварии пострадал водитель автомобиля Volkswagen Jetta. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей правой теменной области, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Известно, что оба автолюбителя на момент аварии были трезвы.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят выполнять требования дорожных знаков, следить за сигналами светофора. Помните, маленькая ошибка на дороге, может привести в большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU