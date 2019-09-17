В Биробиджане с 17 сентября ограничили проезд на улице 40 лет Победы

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-17T08:48:37+03:00

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В Биробиджане с 17 сентября ограничили движение на улице 40 лет Победы. В Частности речь идет об участке дороги в районе дома №21. Запрет вступил в силу сегодня в девять часов утра. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать до шести часов вечера 19 сентября.

Жителям областной столицы приносят извинения за доставленные временные неудобства. Автолюбителей убедительно просят учитывать изложенную выше информацию при планировании поездок.

К водителям города также обращаются с настойчивой просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах, а также уважать других участников дорожного движения. Только так можно избежать аварий, сохранить жизни и здоровье людей, которые случайно могут оказаться в центре неприятных событий.

ИСТОЧНИК KP.RU