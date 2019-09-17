2019-09-17T09:29:07+03:00
Происшествия

Звери из заповедного леса в Хабаровском крае терпят бедствие от «большой воды»

В сложившейся ситуации выгода есть только у орланов-белохвостов, которые питаются рыбой
Александр ШТААЛЬ
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Звери из заповедного леса в Хабаровском крае терпят бедствие от «большой воды» ФОТО: В. КолотилинаЗвери из заповедного леса в Хабаровском крае терпят бедствие от «большой воды» ФОТО: В. Колотилина
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«Большая вода» существенно навредила обитателям заповедного леса в Хабаровском крае. Мало того, что разлившаяся река практически смыла кордоны, так еще животным пришлось быстро перестраиваться и осваивать новые места, где можно добыть корм. Флоре и фауне международного значения водно-болотным угодьям заповедника «Болоньский» нанесен гигантский ущерб.

Как сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», 103 600 гектаров площади заповедной территории сейчас в зоне паводка на Нижнем Амуре. Здесь обитали копытные, мелкие млекопитающие, земноводные, околоводные птицы, росли краснокнижные растения. Аисты улетели в конце августа, потому что им, скорее всего, тяжело стало добывать корм.

Выгоду можно найти, пожалуй, только для орланов-белохвостов, у которых из-за разлива реки появилось больше пищи. Они питаются рыбой. Лисицам, енотовидным собакам, мелким млекопитающим придется очень тяжело зимой. Их убежища и кормовые ресурсы сейчас затоплены.

Напомним, после наводнения 2013 года восстановление популяции животных продолжалось на протяжении нескольких лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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