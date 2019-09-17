ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зиме

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-17T10:24:38+03:00

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В Еврейской автономии идет подготовка к предстоящей зиме. На эти цели из федерального центра дополнительно выделили 98 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как рассказали в пресс- службе областного правительства, в планах привести в порядок больше 20 объектов теплоснабжения в Биробиджане и во всех районах области. Свыше 35 миллионов рублей требуется Облученскому району. Больше всего затрат придется на установку модульной котельной в селе Биракан.

Отметим, что работы собираются провести в ближайшее время, закончить подготовку собираются до начала отопительного сезона. К слову, вопросы недофинансирования подготовительных работ в регионе озвучивали также на заседании президиума Госсовета. Обсуждение прошло в рамках Восточного экономического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU