2019-09-17T10:24:38+03:00
Общество

ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зиме

Такова сумма дополнительной финансовой помощи региону
Ольга КИВА
Поделиться:
ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зимеЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зимеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии идет подготовка к предстоящей зиме. На эти цели из федерального центра дополнительно выделили 98 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как рассказали в пресс- службе областного правительства, в планах привести в порядок больше 20 объектов теплоснабжения в Биробиджане и во всех районах области. Свыше 35 миллионов рублей требуется Облученскому району. Больше всего затрат придется на установку модульной котельной в селе Биракан.

Отметим, что работы собираются провести в ближайшее время, закончить подготовку собираются до начала отопительного сезона. К слову, вопросы недофинансирования подготовительных работ в регионе озвучивали также на заседании президиума Госсовета. Обсуждение прошло в рамках Восточного экономического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избранные депутаты Закдумы встретятся на первом собрании
Звери из заповедного леса в Хабаровском крае терпят бедствие от «большой воды»
В Биробиджане с 17 сентября ограничили проезд на улице 40 лет Победы
День открытых дверей пройдет в Хабаровском отделении Центробанка
Жуткая авария на улице Пионерской в Хабаровске чуть не унесла человеческую жизнь
Полицейский в Хабаровске спас девочку, увязшую в болоте
Комсомольчанка взяла «серебро» на чемпионате России по прыжкам на батуте
Биробиджанке пришлось выбирать между квартирой и оплатой кредита
В Биробиджане ребенок травмировался на опрокинутом ветром батуте
В Комсомольске скорректировали автобусные маршруты № 11, 12, 25 и 31
Смерть по дороге домой: парня в Хабаровском крае осудят за убийство приятеля
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 17 сентября, опустился до 802 сантиметров
Смертью пешехода закончилась авария в Хабаровске
Речные перевозки «Хабаровск-Фуюань» возобновили с 17 сентября
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 17 сентября 2019 года, 549 сантиметров
«Умная» остановка в Хабаровске простояла всего неделю до нападения вандалов
Погода в Хабаровске на 17 сентября 2019 года: до +18, без осадков
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в центре Хабаровска
Во всех районах Хабаровского края появятся площадки ГТО
Глава Хабаровского края обсудил с настоятелем Читинского дацана религиозные течения