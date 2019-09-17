ЕАО получит 98 миллионов федеральных денег на подготовку к зиме
В Еврейской автономии идет подготовка к предстоящей зиме. На эти цели из федерального центра дополнительно выделили 98 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Как рассказали в пресс- службе областного правительства, в планах привести в порядок больше 20 объектов теплоснабжения в Биробиджане и во всех районах области. Свыше 35 миллионов рублей требуется Облученскому району. Больше всего затрат придется на установку модульной котельной в селе Биракан.
Отметим, что работы собираются провести в ближайшее время, закончить подготовку собираются до начала отопительного сезона. К слову, вопросы недофинансирования подготовительных работ в регионе озвучивали также на заседании президиума Госсовета. Обсуждение прошло в рамках Восточного экономического форума.
ИСТОЧНИК KP.RU