2019-09-17T11:07:58+03:00
Происшествия

В Биробиджане огню не дали уничтожить крупный торговый центр

Пожарных на место происшествия вызвал охранник
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане огню не дали уничтожить крупный торговый центрВ Биробиджане огню не дали уничтожить крупный торговый центрФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане огнеборцы спасли от огня крупный торговый центр. Возгорание случилось в помещении, расположенном по адресу улица Советская. О происшествии на пульт пожарно-спасательной службы «101» сообщил охранник. Он услышал звук системы оповещения о пожаре, увидел дым и кинулся вызывать подмогу.

- Огнеборцы были на месте происшествия уже через три минуты. Возгорание на третьем этаже удалось ликвидировать, не допустив его распространения на продукцию магазинов. Пламя успело повредить оргтехнику одного из магазинов, стол администратора, входные жалюзи. Во время пожара никто из людей не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте пожара отработали сотрудники пожарной инспекции. Пока причиной возгорания назвали неисправности электротехнического оборудования. По факту случившегося проводят проверку, устанавливают ущерб, нанесенный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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