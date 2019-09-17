Из пустой палаты в больнице Хабаровска исчез уникальный телефон

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-17T12:21:20+03:00

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Пациентку хабаровской больницы обокрали прямо в палате. Женщина ненадолго вышла из помещения на процедуры, а когда вернулась, обнаружила, что нет телефона. Она положила гаджет в сумку, откуда он позже и исчез.

- Заявительница оценила ущерб в 172 тысячи рублей. С ее слов было ясно, что телефон изготовлен по индивидуальному заказу. Вскоре подозреваемого в краже нашли. Им оказался 38-летний местный житель, у которого в прошлом уже были проблемы с законом из-за краж, грабежей и автоугонов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что в больницу фигурант прошел под видом пациента. Он улучил момент, когда удобнее было бы забрать телефон, и сделал свое «черное» дело. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок полагается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU