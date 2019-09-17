2019-09-17T09:48:02+03:00
Общество

Избранные депутаты Закдумы встретятся на первом собрании

На повестке дня четыре вопроса
Ольга КИВА
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Избранные депутаты Закдумы встретятся на первом собранииИзбранные депутаты Закдумы встретятся на первом собранииФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Закдума Хабаровского края начнет работу в новом составе. Избранные представители власти встретятся на первом собрании завтра, 18 сентября. На повестке дня четыре вопроса, которые участники заседания собираются обсудить.

Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, для начала подведут итоги выборов депутатов, а затем вручат избранным представителям власти удостоверения об избрании их депутатами краевого парламента нового созыва. В завершение встречи пройдут организационные заседания фракций политических партий и депутатского объединения.

Отметим, что собрание состоится в зале заседаний краевого парламента по адресу Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 19. Начало встречи запланировали на 10 часов утра. К слову, завтра же, устроят и заседание организационного комитета по подготовке первого заседания Думы седьмого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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