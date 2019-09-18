СЕГОДНЯ 01:32 2019-09-18T01:32:08+03:00

Погода в Хабаровске на 18 сентября 2019 года: до +13, дождь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В регионе сегодня будет дождливо

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В Биробиджане дождь. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Температура ночью +4+6. Днем +9+11.

В Хабаровске утром и днем дождь. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Температура ночью +7+9. Днем +11+13.

В Бикине дождь. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.

В Советской Гавани и Ванино во второй половине дня дождь. Ветер южный 15-20 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +15+17.

В Чегдомыне сильные осадки. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +6+8.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +15+17.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU