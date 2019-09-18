В поселке Хапсоль в Комсомольске отключат электричество
В поселке Хапсоль в Комсомольске-на-Амуре собираются временного ограничить подачу электричества. Это необходимая мера в связи с работами по замене трансформатора. Об намеченных планах сообщили в пресс- службе городской администрации.
Также отметим, что отключение собираются произвести сроком на один день, 19 сентября. Электричества не будет в домах в период с десяти часов утра до пяти часов вечера. В частности ограничение в подаче энергоресурса коснется домов, расположенных на улице Кустарная.
Жителям поселка приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, планируйте свои дела с учетом данного обстоятельства. Местное население также убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Напомним, новый трансформатор обеспечит бесперебойную подачу электричества и безопасность при эксплуатации оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU