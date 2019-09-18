В поселке Хапсоль в Комсомольске отключат электричество

СЕГОДНЯ 04:31 2019-09-18T04:31:48+03:00

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В поселке Хапсоль в Комсомольске-на-Амуре собираются временного ограничить подачу электричества. Это необходимая мера в связи с работами по замене трансформатора. Об намеченных планах сообщили в пресс- службе городской администрации.

Также отметим, что отключение собираются произвести сроком на один день, 19 сентября. Электричества не будет в домах в период с десяти часов утра до пяти часов вечера. В частности ограничение в подаче энергоресурса коснется домов, расположенных на улице Кустарная.

Жителям поселка приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, планируйте свои дела с учетом данного обстоятельства. Местное население также убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Напомним, новый трансформатор обеспечит бесперебойную подачу электричества и безопасность при эксплуатации оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU