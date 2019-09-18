Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 18 сентября 2019 года, 544 сантиметра

СЕГОДНЯ 03:15 2019-09-18T03:40:02+03:00

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Уровень Амура у Хабаровска сегодня утром, 18 сентября на отметке в 544 сантиметра. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие два дня ожидается спад уровня воды 5-10 сантиметров. Такие данные предоставили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Отметим также, что на сегодняшний день пойма на Нижнем Амуре затоплена на глубину 0,9-5 метров. На участке между селами Елабуга и Тахта уровни воды сохраняются в пределах опасных отметок. Гребень паводка пока находится на участке у села Мариинское. В течение трех-четырех дней он сохранится так как наблюдаются сгонно-нагонные и приливные явления.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на уровне отметок неблагоприятного явления сейчас гидрообстановка на реке Уссури у села Новосоветское. На реке Кур у села Новокуровка и на реке Тунгуска у села Архангеловка отмечают спад. Подтопленными остаются поймы рек Уссури, Бурея, Амгунь и Манома на глубину от 0,3 до полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU