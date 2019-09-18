2019-09-18T02:51:22+03:00
Общество

В перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снег

Сегодня, 18 сентября, непогода охватит Верхнебуреинский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы
Ольга КИВА
Поделиться:
В перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снегВ перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снегФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае заметно похолодает, будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Так, 18 сентября во власти непогоды окажутся Верхнебуреинский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. На следующий день, 19 сентября в Николаевском и Ульчском районах прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, налипание мокрого снега. В ночь с 19 на 20 сентября в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Нанайском районах ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с ожидаемыми осадками возможно есть вероятность появления снежного наката и гололедных явлений, значит риск возникновения дорожных аварий увеличивается в разы. Не исключено, что будут возникать аварийные ситуации на объектах энергоснабжения и ЖКХ из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве и несанкционированном выходе на воду на маломерных судах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24