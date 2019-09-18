В перспективе у Хабаровского края понижение температуры, дождь и мокрый снег

СЕГОДНЯ 02:51 2019-09-18T02:51:22+03:00

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В Хабаровском крае заметно похолодает, будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Так, 18 сентября во власти непогоды окажутся Верхнебуреинский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. На следующий день, 19 сентября в Николаевском и Ульчском районах прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, налипание мокрого снега. В ночь с 19 на 20 сентября в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Нанайском районах ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с ожидаемыми осадками возможно есть вероятность появления снежного наката и гололедных явлений, значит риск возникновения дорожных аварий увеличивается в разы. Не исключено, что будут возникать аварийные ситуации на объектах энергоснабжения и ЖКХ из-за налипания мокрого снега на провода и сильного ветра. Сложные метеоусловия создают предпосылки для возникновения аварийных ситуаций при судоходстве и несанкционированном выходе на воду на маломерных судах.

ИСТОЧНИК KP.RU