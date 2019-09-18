В Еврейской автономии «забраковали» колбасу из-за африканской чумы свиней

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-18T05:56:52+03:00

Продукцию вернули в Китай, где очень неблагополучная обстановка в связи с распространением вирус

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На границе Еврейской автономии затормозили провод свиной колбасы. Продукция была изготовлена в Китай, где сейчас очень неблагополучная обстановка в связи с распространением африканской чумы свиней. Мясное изделие не пустили дальше поста на российскую территорию. Кроме того, колбасу вернули назад в сопредельное государство.

Как отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, на границе сейчас усилили контроль за ввозом из иностранных государства продуктов животного происхождения и живых животных. К слову, только за прошлую неделю в пункте пропуска «Амурзет» зафиксировали пять нарушений.

Один из недавних примеров это изъятие около двух килограммов мясопродуктов. Вся продукция была возвращена в Китай. Тем, кто собирается отправиться в поездку в Поднебесную, напоминают, что привозить с собой из-за рубежа продукты животного происхождения категорически нельзя. Сейчас африканскую чуму свиней зафиксировали в 20 провинциях Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU